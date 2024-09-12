東呼即應：吸毒渣男騙財騙色 單親媽籲港女警惕

揭前度一腳踏幾船 怒向東呼即應訴冤 本港早前有女子墮性交轉運騙案，兼被騙投資共40萬元，類似騙財騙色事件屢見不鮮。有單親媽媽向《東呼即應》控訴，被前男友騙了多年感情與金錢，揭穿對方沉淪毒海、債務纏身的惡行，還踢爆他假扮單身人士，利用返教會的機會到處溝女，一腳踏幾船。她不忿前度騙財騙色，和其中一名第三者公開渣男「罪狀」，以免其他女士受騙。有輔導心理學家表示，大多苦主在建立關係時，因心急而跟了對方的節奏，建議要設立界線，當遇到類似狀況時，亦應尋求其他人意見。

苦主Jojo（化名）9年前在朋友生日派對上結識了男友Ben（化名），二人一起3個月後就發現Ben有吸毒習慣，還會「穿櫃桶底」。Ben其後向Jojo解釋「博同情」，指與前女友訂好酒席、影了結婚相後，竟發現前女友出軌。Jojo「衰心軟」覺得Ben很可憐，兩人同居不久後，她發現錢包每日都會遺失現金。Ben見狀又試圖解釋，在地盤工作時要幫忙買茶、買飯，出糧後便會還錢，最後當然是借故用不同藉口「走數」。

Jojo面對男友騙財，她仍選擇不離不棄，但其男友卻在外結識了另一名女友。無奈Jojo當時已懷有Ben的骨肉，最終只好選擇原諒。Ben於去年提出復合，稱想給女兒一個完整家庭。Jojo疑不敵甜言蜜語答應，未料Ben變本加厲竟然在外面有第三者。

教會獵食 苦主愈爆愈多 事後有人在網上聯絡Jojo，問是否與Ben去旅行、在一起等。原來聯絡Jojo的女子是Ben在外面的女人，苦主陳小姐稱，Ben當時自稱單身，育有一名小孩，但已與前度分開，又對她說會經常去跑步、健身或返教會。當陳小姐聯絡Jojo後，才驚覺兩人沒有「斷纜」。雙方核對跟Ben共處的時間，才發現男方失蹤的時間，原來是去了陪另外一名女友。

除了陳小姐外，亦有3至4個苦主聯絡過Jojo。苦主愈爆愈多，有女教友稱，自己都是受害者，反映Ben去教會可能另有目的，就是向女教友伸出狼爪。東窗事發後，Ben居然致電話恐嚇Jojo，稱不刪貼文就會「搞」其家人。

專家：建立關係需定界線 《東呼》嘗試致電Ben，惟數次致電都沒有人接聽，直至報道出街前的數日才接電話。Ben當時有點緊張，稱沒有空後就收線。Ben急着收線原來是要致電Jojo「問責」，質問為何要接受報館訪問。Ben其後又向Jojo傳了過百字的道歉訊息，但Jojo要求他還錢並簽棄養書時，Ben斷然拒絕，其後態度急轉，用命令口脗要求Jojo不要讓報道出街。

輔導心理學家吳芷嫣表示，其實在人際關係建立初期，需要有相當時間去觀察及認識一下對方，不論其性格及背景等。港人有一個特質，就是所有東西的節奏都很快，發展感情都發展得很快。

吳續稱，感情其實要通過時間去多一點了解和觀察，往往有可能在建立關係時，或會心急而跟了對方的節奏，甚至可能被情感勒索，所以設立界線也很重要。