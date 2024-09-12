醫健：老有所醫：皮膚疣徵狀知多點

皮膚疣是一種常見的皮膚病變，主要由人類乳頭瘤病毒（HPV）引起。這種病毒通過皮膚的微小創傷進入人體，導致皮膚表面出現小突起或增生物。皮膚疣可以出現在身體的任何部位，包括手、腳、臉及膝蓋等，其外觀、大小和顏色多樣，從肉色到灰黑色，質地可能是平坦光滑或粗糙不平。疣的大小一般在幾毫米到一厘米之間，有時候也可能形成更大的群聚。

皮膚疣的傳播途徑包括直接的皮膚接觸或間接接觸受病毒污染的表面，如公共場所的毛巾或鞋子。特別在公共浴室、游泳池等潮濕環境中，皮膚疣的病毒更容易通過皮膚的裂口傳播。因此，保持個人衞生和使用個人用品是預防皮膚疣的重要措施。

根據生長的部位和外觀，皮膚疣主要分為幾種類型：普通疣常出現在手指和手背上，表面粗糙；足底疣則生長在腳底，因為承受體重的壓力，行走時可能感覺疼痛；扁平疣多見於臉部和腿部，邊緣較平滑；尖銳濕疣主要影響生殖器區域，這類型的疣特別需要醫生專業診治，因為它們可能與性傳播疾病相關。

治療皮膚疣的方法多樣，包括物理或化學去除，如液態氮冷凍治療或激光治療等。這些方法旨在直接去除疣體。此外，還有使用含有酸類的化學物質來燒灼疣體的選擇。對於較為頑固的疣，可能需要多次治療才能完全去除。除了這些醫療治療方法，適當的皮膚護理和避免直接接觸已知的感染源也是管理和預防皮膚疣的重要策略。

總之，雖然皮膚疣可能因不適而需治療，了解其類型、傳播方式和治療選項，有助於有效管理和預防皮膚疣。如有持續問題或疣體迅速擴散，建議尋求專業醫療幫助，以獲得適當的治療和建議。同時，保持良好的個人衞生和在公共場所採取適當預防措施，可以減少感染的風險。

周祉安醫生

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