國際時裝品牌11月來港開騷 議員促爭取更多盛事落戶

【本報訊】「香港時裝設計周」將於11月底首度舉行，而國際時裝名牌Chanel的時裝業務總裁Bruno Pavlovsky指，將在11月5日在本港舉辦「2024/25早春度假系列」時裝騷，並選址香港知專設計學院（HKDI）為場地。立法會紡織及製衣議員陳祖恒期望政府主動出擊爭取更多時裝、文藝等國際盛事「落戶」香港。

陳祖恒認為接連有國際品牌以香港作為時裝騷的「落腳點」，足證香港在國際舞台的競爭力，亦反映香港具備條件，擔當亞洲區內首屈一指的時裝紡織樞紐及品牌交流中心。

料帶動周邊產業發展 對於Chanel和「香港時裝設計周」同月舉行時裝騷，他相信既為「時裝周」打下「強心針」、營造更濃厚的盛事和時尚氛圍，同時可吸引大批國際名人、著名設計師及具消費力的旅客來港，為整體經濟、旅遊、貿易等周邊產業發展注入動能，帶來更大協同效應。

他認為香港是唯一集國際連繫及國際機遇於一身的國際城市，面向內地及大灣區的龐大內銷市場，同時與東南亞等新興市場及西方市場接軌，期望政府繼續把握香港的獨特優勢，主動出擊爭取更多時裝、文藝等國際盛事「落戶」香港，更積極將國際及國內品牌匯聚香港，並繼續投入政策和資源，支持「香港時裝協會」和業界的工作，攜手把「時裝周」及其他時裝盛事做大做強。