涉收5.4萬賄款 三跑工頭准保候訊

控10項代理人接受利益罪

10項控罪指被告作為代理人，即金門建築有限公司的僱員，於或約於2024年1月7日至1月10日期間，無合法權限或合理辯解而接受利益，即共10次分別接受4,800元至5,400元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為該陳顯良作出或曾經作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即協助該些人受僱於該金門建築有限公司的誘因或報酬，或由於該陳顯良作出或曾經作出上述作為而接受該利益。案件編號：WKCC 4003/2024