涉收5.4萬賄款 三跑工頭准保候訊
【本報訊】一名為香港國際機場三跑道系統項目（三跑項目）工作的木工「工頭」，涉嫌從10名輸入勞工接受共約5.4萬元賄款，以協助該等工人繼續獲僱主受聘。該工頭其後遭廉政公署起訴，被控10項代理人接受利益罪，案件昨在西九龍裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，押後案件至10月9日，被告續准保釋候訊。
62歲男被告陳顯良，是木工「工頭」，為金門建築有限公司（金門）所聘用的輸入勞工。他被控10項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。
控10項代理人接受利益罪
10項控罪指被告作為代理人，即金門建築有限公司的僱員，於或約於2024年1月7日至1月10日期間，無合法權限或合理辯解而接受利益，即共10次分別接受4,800元至5,400元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為該陳顯良作出或曾經作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即協助該些人受僱於該金門建築有限公司的誘因或報酬，或由於該陳顯良作出或曾經作出上述作為而接受該利益。案件編號：WKCC 4003/2024
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