未來5年 房協擬供6000資助出售單位

【本報訊】香港房屋協會早前表示會將部分物業出售，有報道引述消息指，房協計劃出售的11個項目估值共約4億元。房協主席陳家樂昨日表示，目前仍在籌劃出售計劃，故不宜談及任何細節，但強調不會賤賣。他又指，房協未來5年會提供6,000個資助出售房屋單位，相信市場仍有一定需求。

未必與外圍市場掛鈎 陳家樂表示，計劃出售的物業仍在籌劃，現階段不會透露細節，但在估價和底價方面，會按機制小心處理，絕對不會以低價拋售。陳又指，房協在未來5年會有6,000伙資助出售房屋供應，分別位於觀塘安達臣道、啟德、元朗和粉嶺。他指雖然地產市場會有一定周期，但資助出售房屋與私樓不同，首要會顧及市民的負擔能力和需要，包括會為買家提供最高九成半的按揭擔保，故相信未必與外圍市場掛鈎。

對於房協轄下公屋由10月起加租，陳家樂表示，會豁免首3個月的加幅，但現有公屋樓齡達40年至50年，保養和維修開支大，房協又為居民提供新設施，故預計加租後相關營運仍然有虧損。但他強調，房協財政狀況穩健，目前有20多個項目正在規劃和發展，現金流較為緊張，故房協會洽淡銀團貸款。