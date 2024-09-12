明年1‧8起 港人赴英須持電子許可 包括BNO持有人 今年11‧27可申請

【本報訊】英國政府於前日宣布，擴大電子旅遊授權（ETA）計劃，外國人入境英國前須要支付10英鎊（約102港元）申請有關電子許可證。其中針對香港的措施將於明年1月8日起生效，屆時港人不論持特區護照還是英國國民（海外）護照（BNO），均須持ETA方可入境或過境英國。港人可於今年11月27日起遞交申請。

ETA目前只適用於6個中東國家，英國內政部前日宣布分兩階段擴大有關政策，明年1月8日起拓展至所有非歐洲國家和地區人士，明年4月2日起再擴大至全球大多數國家和地區。

3個工作天有審批結果 遞交ETA申請後，申請人通常會在3個工作天內獲得審批結果，每次有效期限為兩年，逗留期限為半年，期間可多次入境英國。ETA持有人入境英國時仍須接受邊境檢查，不保證過關；若未持有ETA，可能被航空公司拒絕登機。

英國保守黨政府去年11月推出ETA計劃，針對無合法居留權或簽證而進入英國或過境人士。時任入境事務國務大臣鄭偉祺指，ETA將加強英國邊境安全，防構成威脅的人抵英，並將改善合法訪客旅程。工黨內政大臣顧綺慧前日向下議院提交聲明指，隨着ETA計劃全面實施，當局將可首次對赴英訪客有全面了解。