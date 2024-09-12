以老護老 經濟拮据 八旬翁：日子難過

殘疾復康用品盼不限年齡報銷

現年63歲的梁先生因爆血管而中風，引致行動不便。因無法申領關愛基金下的復康用品津貼，他形容60至64歲沒領綜援的殘疾人士往往是被遺忘的一群，而只靠普通的傷殘津貼2,405元，須節衣縮食方可購買復康用品。他說，電動輪椅售價由3萬至10多萬元不等，車轆和電池等配件樣樣都是錢，更遑論相關的維修費用，他指有朋友的車轆已變成光頭胎但也沒錢更換，希望政府正視殘疾人士處境和需要，可提供不限年齡，只要有殘疾人士登記證就可以申請實報實銷的復康用品津貼，盼有關津貼可涵蓋尿片、胃喉、吊機和輪椅等，好讓殘疾人士能有尊嚴地過活。