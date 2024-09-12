照顧者盼放寬津貼門檻 促設一站式中心

施政對護理服務關注減 離院支援有限 香港人口急速老化，但外界批評政府對長者、殘疾人士及照顧者的支援不足。有團體昨到政府總部請願並提交建議書，指社會上「以老護老」、「以老護殘」、「以殘護殘」的個案持續增加，可是政府近年施政報告對長期護理服務的關注逐漸減少，希望政府能正視長者殘疾人士和照顧者的需要，集中資源和加強支援，設立一站式照顧者中心。

「關注家居照顧服務大聯盟」聯同一眾成員、自強協會和安老服務倡導聯盟約30人，在政總門外高喊「放寬照津門檻，惠及護老護殘」和「設立照顧者定義」等口號。他們希望透過今次請願行動，向政府反映現有護理政策上的不足，落實以人為本的政策。

零碎補救措施難助脫困 該聯盟指社區長期面對照顧服務供不應求的情況之餘，政府又甚少進行宏觀規劃，只以零碎的措施做補救，社區的長者、殘疾人士和照顧者均仍未走出困境，例如在安老政策方面，「離院長者綜合支援計劃」所涵蓋的服務範圍有限，有關規定不但欠缺彈性，宣傳亦不足，容易導致離院長者錯失服務機會，而「安老服務統一評估機制」透明度不足，社工和申請服務的長者無從得知評估的具體準則，不利制訂日後的照顧計劃。

在復康政策方面，針對殘疾人士的家居照顧服務多以日間為主，忽視晚間和假日的需要；殘疾人士的復康用品價昂，而相關津貼的申請門檻卻相當高；殘疾人士院舍服務輪候時間長達5至12年，部分院舍缺乏監管、環境質素亦為人所詬病。

求照津可與長生津同領 現時的照顧者津貼不容許領取長者生活津貼的長者申請，聯盟認為變相把絕大部分以老護老的照顧者排除在外，認為照顧者津貼與綜援、長者生活津貼設立原意不一，一併發放並不構成衝突，政府應積極考慮調整相關門檻，減輕照顧者的生活壓力，亦有助實踐居家安老。

聯盟又提出多項建議，包括改善離院長者綜合支援計劃，並提升安老服務統一評估機制的透明度，確保長者服務知情權；增加牙科資助，關注殘疾人士的經濟需要及提供24小時緊急支援，同時應設立一站式的照顧者支援中心、加強暫託服務，全面應對高危照顧者的緊急需要。