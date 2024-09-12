自殺年輕化響警號 15歲或以下女生高危

【本報訊】香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心日前公布調查指去年本港整體自殺率為13.6，其中15歲以下青少年自殺率顯著增長，觀塘的青年自殺率較其他區高，情況令人擔憂。有學者昨表示，輕生年輕化的情況是前所未見，認為是一個警號，相信與青少年社交成長重要階段受疫情干擾有關，未能建立人際網絡及支援系統，令他們面對問題時較為脆弱。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝接受一個電台節目訪問時表示，香港的學習壓力龐大，疫情期間，學童中斷了正常學習，復課後升讀中二、三的學生，面對的課業難度大增，同時面對人際關係和成長挑戰，需要在不同方面填補缺口。而學生中特別是15歲或以下的女性學生情況特別令人擔心，故希望外界能多關心有需要的學生。

家庭校園需予以尊重愛護 他又指，每10個輕生的學童中，只有兩個有接受精神治療，8人未必有徵狀或者需要按機制求醫，透過政府在學校設立的「三層應急機制」，在每200間學校找出4宗潛在輕生個案非常困難，反而是學校的氛圍更加重要，呼籲學校提供空間，讓師生建立互信和關係，以了解學生的不同需要，並提供支援。

他亦表示就醫接受治療並非代表解決了學生的支援問題，有部分研究顯示，家庭環境與校園環境的氛圍若令其受尊重、被愛護以及有歸屬感，令他們喜歡上學亦是一個很大的保護因素。