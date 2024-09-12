第4次人口健康調查 防控非傳染病

【本報訊】衞生署計劃在明年舉行第4次全港性人口健康調查，以協助審視《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》訂立的9項防控非傳染病目標，並制訂明年後的防控政策。

佔去年逾半死亡個案 當局昨日舉行防控非傳染病督導委員會第15次會議，衞生官員在會上談到本港公共衞生情況，指香港與許多其他地區和國家一樣，正面對人口高齡化和非傳染病日益嚴重所帶來的威脅，主要的非傳染病，即癌症、心血管疾病、糖尿病和慢性呼吸系統疾病，佔本港去年整體登記死亡個案50.6%，對本港醫療系統帶來不容忽視的壓力，須做好預防及控制非傳染病工作。

當局於2018年發表《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》，並於2019年參與由彭博慈善基金會、世界衞生組織和衞健策略推動的「健康城市合作計劃」，與全球70個城市攜手防控非傳染病及損傷，按計劃承諾於2020年進行新一輪全港性的人口健康調查，加強當局人口健康資料庫，以配合衞生政策、資源分配及提供各種預防性醫療服務和計劃。