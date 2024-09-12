探討中醫治頸源性頭痛 浸大招募200患者

【本報訊】為了探討頸源性頭痛患者對尋求常規治療和中醫手法治療的期望、所遇到的困難和改善建議等目的，浸會大學中醫藥臨床研究中心展開一項研究招募參與者，參與者年齡需介乎18至65歲，且頭痛反覆出現至少3個月，參與者過去3個月的頭痛發生率至少為一周一次，參加者會先接受中醫診症評估及免費頸部X光檢查，確保符合參加條件。計劃將持續至2025年底，預計招募160至200位病人，目標至少有84位合資格參加者完整參與整個臨床研究。

浸大中醫藥學院中醫臨床副教授周志豪引述文獻研究統計表示，17.5%嚴重頭痛與頸椎病有關。頸椎病主要表現包括頸部及其周圍部位痠困不適、疼痛、麻木、冷涼感、活動受限等，嚴重者可以出現心慌、頭痛、眩暈、嘔吐、走路不穩等症狀。

姿勢不良成主因 至於究其原因，周稱大部分都是因為頸部長時間的姿勢不良造成的，導致頸椎關節出現紊亂、退化甚至椎間盤突出等問題；肌肉疲勞或損傷時功能會下降，關節、韌帶等組織的負荷加重，在代償作用下會出現骨質增生、韌帶增厚等情況。臨床上一般將頸椎病分為神經根型，交感神經型，椎動脈型，脊髓型和混合型。主要症狀包括頸背、肩膀疼痛，活動會加劇痛感。他又指治療頸椎病的方法很多，中醫臨床多採取針灸、骨傷手法治療和中藥內服外用等，醫師會按患者的個體差異、病情而選擇或並用。

對於怎樣預防頸椎病的發生，周志豪稱首先注意保持健康的頸部姿勢，盡量避免低頭看手機、看書等姿勢，以免對頸椎產生極大負荷；避免長時間維持固定姿勢，減少頸椎勞損的機會，以及適當運動，鍛煉肩頸、背部肌肉，保護頸椎，平日多抬頭擴胸。