梅毒肆虐東京都 遊日小心咪亂蒲

2460感染人數 創歷史新高 日圓持續低水，吸引港人遊日，但當地接連爆疫，除了早前爆發食肉菌疫情，梅毒病例數字亦於新冠疫情後激增，港人切忌遊日時順便尋花問柳！當地相關部門數據顯示，東京今年首8個月已累計錄得逾2,400宗感染梅毒個案，恐今年個案數字會超越去年；另一個港人旅遊熱門城市大阪，亦累計錄得逾1,000宗個案。本港趨勢亦與日本類似，個案數字於新冠疫情期間一度下跌，但去年全面開關後即增超過一成，今年首兩季則已錄得超過400宗個案。

日本近年「企街」賣淫情況嚴重，甚至吸引不少外國遊客光顧。據當地媒體報道，今年東京感染梅毒的人數，正以史上最高頻率的速度增加，引起專家及市民關注。根據日本國立感染症研究所數據顯示，該國梅毒個案數字自60年代中後期持續呈下降趨勢，到2010年開始回升。至新冠疫情期間雖然一度下跌，但2021年起連年激增，去年更錄得15,092宗病例，創自1999年4月當地實施《感染症法》以來新高。

日本各都道府縣中，以東京情況最嚴重，根據東京都傳染病資訊中心數據顯示，當地於2020年錄得1,579宗病例，2021年飆升55.2%至2,451宗，2022年再按年激增一半至3,677宗，去年則進一步增3,701宗；今年截至上周日（9月1日）則錄得2,460宗個案，已達去年全年總數約66.5%，與去年同期（即第35周）累計2,527宗相若。

大阪錄1232宗 不容忽視 當地專家指，東京都近3年以來的梅毒感染人數不斷創下歷史新高，並有持續增加迹象，部分感染者症狀較輕微，甚至沒有任何症狀，擔心會因而增加傳播速度和感染人數。當地政府提醒市民，全國保健所均可檢測梅毒，而在新宿、多摩地區的檢查及諮詢室，則提供免費匿名檢測，呼籲當地市民進行檢測。

另一港人旅遊熱點大阪，情況亦不容忽視。大阪府傳染病資訊中心顯示，當地梅毒個案由2021年的850宗，到2022年激增1.1倍至1,825宗，去年進一步增至2,019宗，今年截至上周日則錄得1,232宗，已達去年總數的61%。

根據本港衞生防護中心資訊，梅毒是由梅毒螺旋菌所致的嚴重性病，潛伏期約9天至90天，大部分病人在接觸病菌後兩星期至4星期發病，及早治療可完全痊愈，但若不延醫可造成心臟病、精神病等各種併發症，甚至死亡。根據衞生署社會衞生科數據，本港於2017年至2019年，每年均錄得逾千宗個案；出現新冠疫情後，在2020年至2022年數字一度下跌；2023年全面開關復常後按年反彈約11.4%至1,028宗；今年首兩季則錄得419宗個案。