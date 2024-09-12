辣跑飆逃案 司機個半月後終落網

【本報訊】今年7月24日晚上，有跑車在油麻地遇查期間，突然撞向執法部門車輛及一輛私家車，警員曾用警棍扑打跑車車窗及擎槍戒備，惟涉事司機未予理會，最後驅車逃去。執法部門於翌日拘捕該車的姓梁（32歲）車主，經逾一個半月調查後，近日查出涉案司機匿藏旺角區一酒店房間，遂於本周二持法庭手令登門搜查，並在房間內尋獲該名姓盧（40歲）男子。

匿酒店房 檢武器冰壺今提堂 警員在酒店房間，檢獲一條與涉事車輛同廠的車匙、一把長約30厘米的刀、一把彈簧刀、一支伸縮棍、4個懷疑冰壺，以及多張屬於他人的身份證、信用卡、駕駛執照、回鄉卡和一部懷疑用作讀取信用卡資料的讀卡器。執法部門經初步調查後，以涉嫌「狂亂駕駛」、「管有他人身份證」、「盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「管有攻擊性武器」、「管有違禁武器」以及「藏有可作吸食毒品的工具」拘捕盧男。被捕人士報稱無業，已被帶走調查，他將會被落案起訴上述罪名，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。

據了解，早前被捕的姓梁車主把涉事跑車租予盧男使用。執法部門仍在調查案件，將會根據案中檢獲的證件真偽、相關武器是否牽涉其他罪行等作出追查；梁男續獲准保釋候查，須於9月下旬向執法部門報到。

案發當晚約7時，執法部門車輛在上海街一帶巡邏，期間發現一輛跑車形迹可疑，隨即上前截查。當時該車司機並無配合指示，反而加速撞向執法部門車輛並沿路逃走。警員隨即在附近搜捕，其後於廣東道再次發現該車蹤影，並再次指令該名司機落車受查，但後者企圖開車逃走，在場警員多次口頭警告無效下，使用警棍擊打該車車窗，並且一度擎槍戒備。最後，涉事跑車撞向路旁一輛私家車，往九龍城方向逃去無蹤。同晚約8時20分，警員得悉涉事跑車被棄於土瓜灣合一道，經搜查後並無發現車內有任何可疑物品。