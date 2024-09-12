涉呃客欠薪 7議員促聯席會議討論

【本報訊】針對舒適堡暫時全線結業，7名議員昨聯署要求立法會兩個事務委員會召開聯席會議討論，指該公司的「暫時」結業不但牽涉眾多消費者和員工的權益，且顧客懷疑被騙、員工遭拖欠工資佣金等亦沒有明確解決方案，故兩個事務委員會有必要召開聯席會議跟進。

不滿無明確解決方案 聯署信指在香港經營38年的連鎖健身中心舒適堡健身及美容中心，於本月6日突然宣布「暫時」全線結業，是近年涉及消費者和員工人數最多的權益事件。在眾多的求助個案當中，不乏預繳了多年會籍和課程的消費者、拖欠兩個月強積金供款及8月份薪金的員工等。

信中又指消費者對購買預繳式服務的憂慮及保障、員工遣散及合理補償，以及將會員個人資料過渡至接手商戶的安排等問題，至今不但未有明確的解決方案，求助者亦表示該公司未曾主動聯絡他們，令他們感到徬徨無助。

參與聯署的議員認為立法會經濟發展和人力兩個事務委員會應就此事件召開聯席會議討論有關事宜，以進一步了解現有啟動調查的條件及政府就有關調查機制檢討工作。此外，亦要敦促該公司妥善處理受影響顧客，履行對員工的法律責任並支付欠薪，令他們獲得公平及公道的交代。