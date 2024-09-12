沙田分店欠租 港鐵入稟追討673萬
【本報訊】一度稱霸本地健身界的「舒適堡」上周五（6日）宣布「暫時全線結業」。而舒適堡位於沙田連城廣場的健身中心及美容中心，則被指自今年6月起欠交租金及管理費等費用。作為業主的港鐵於周二（10日）入稟高等法院，追討逾673萬元，及要求舒適堡交吉舖位。司法機構暫未為案件排期作聆訊。
原告為香港鐵路有限公司（MTR Corporation Limited），被告為Physical Health Centre （Shatin）Limited。入稟狀指，與訟雙方於2023年5月19日簽訂3年租約，由被告租用沙田連城廣場3樓全層經營舒適堡健身中心，以及沙田連城廣場4樓19個舖位經營舒適堡纖體美容中心，月租為131.9萬元。
6月起欠交至今
據港鐵指，舒適堡自今年6月1日起至今，欠交月租逾407萬元，連同141萬元管理費，以及冷氣費、宣傳費及差餉，合共673.6萬元。港鐵又指舒適堡亦沒有在事前通知下，便在9月6日暫停營業。港鐵現要求法庭下令舒適堡連本帶利支付欠款逾673.6萬元、交吉兩層分店單位，並就違反租約賠償。案件編號：HCA 1825/2024
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