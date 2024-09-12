沙田分店欠租 港鐵入稟追討673萬

【本報訊】一度稱霸本地健身界的「舒適堡」上周五（6日）宣布「暫時全線結業」。而舒適堡位於沙田連城廣場的健身中心及美容中心，則被指自今年6月起欠交租金及管理費等費用。作為業主的港鐵於周二（10日）入稟高等法院，追討逾673萬元，及要求舒適堡交吉舖位。司法機構暫未為案件排期作聆訊。