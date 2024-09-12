臨結業售預繳服務 舒適堡始創人被捕

共接920舉報 涉違商品例准保 連鎖健身美容集團「舒適堡」早前突然宣布暫時全線結業，香港海關和執法部門成立跨部門專責調查小組，集中就《商品說明條例》（《條例》）的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行作重點調查。截至昨日中午，海關和執法部門共接獲920宗相關舉報，涉及的健身及美容服務合約總值約3,900萬元，損失金額介乎1,000至180萬元不等。海關經調查後，揭發該公司有分店拖欠租金，在結業前一日仍銷售相關服務，接受消費者預繳式付款卻未能兌現，涉嫌違反《條例》中的不當接受付款罪行，遂於前日及昨日分別拘捕該集團的兩名男女董事。據悉，被捕二人為集團始創人兼董事陸毅強及何玉華。

香港海關在「舒適堡」於9月6日宣布暫時全線結業後，隨即派員到每間分店了解，4日時間已聯絡超過500名舉報人，並了解每宗個案的詳情，並對「舒適堡」的營運情況作出了解。據初步了解，「舒適堡」部分分店有拖欠租金情況，同時在宣布結業前一日即9月5日，「舒適堡」仍然有銷售健身及美容服務，接受了消費者預繳式消費付款，令已經購買預繳健身及美容服務的顧客無法使用有關服務，同時並未獲安排退款，涉嫌違反《商品說明條例》中的不當接受付款罪行。

海關籲消費者盡快檢舉 截至昨日中午12時，海關接獲900宗相關舉報，涉及的健身及美容服務合約價值約3,900萬元，每名舉報人損失1,000元至180萬元不等。執法部門暫時接獲20名市民舉報，涉及會籍、私人教練及美容服務，他們損失2,000元至66萬元不等。海關於前日及昨日採取行動，拘捕該集團一名67歲男董事及一名68歲女董事，二人其後已獲准保釋候查。

海關指出，案件仍在調查，將繼續調查「舒適堡」在結業前的營運及財政狀況，以及是否有不尋常的銷售活動，呼籲受影響消費者盡快向海關舉報。與此同時，海關與執法部門已成立跨部門專責調查小組，務求盡快處理有關個案，將集中就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面聯合作重點跟進調查。如發現違反相關條例的情况，會採取適當的執法行動。

舒適堡集團近年傳財困 翻查紀錄，「舒適堡」由陸毅強、何玉華夫婦於1986年創辦，二人為公司董事，但集團近年傳出財困。

根據積金局最新資料，「舒適堡」未為約740名員工（當中包括於今年7月起向積金局投訴的108名員工）繳交今年6月至8月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約480萬元。就今年6月及7月份的欠款，積金局正準備在下星期入稟高等法院向舒適堡作出民事申索，為受影響員工追討有關強積金欠款。至於今年8月份的強積金欠款（供款日為9月10日），積金局正跟進受影響員工的資料，會再向舒適堡作出民事申索。