尖沙咀快閃趕回程 旅客未能盡興

【本報訊】有客自遠方來，不亦樂乎，昨日啟德郵輪碼頭迎來2,700名自澳洲、日本等來港的旅客，不少旅客自清晨6時許已準備到港後落船好好遊玩及享受美食，但落船花去兩個多小時，由啟德出尖東又用去一小時，船公司要求旅客需在下午5時半返回郵輪，結果，不少郵輪客都指未能盡興，「只能食個午餐（Just lunch）」，隨便逛一逛已要急急乘車回程。

僅獲4小時逛街 旅客Angus與妻子落船後，近中午才到尖沙咀，12時在尖沙咀一帶用膳，他透露，由落地到船公司要求他們返航的時間只有幾小時，好好食餐飯後已差不多要回程，只能在尖沙咀附近逛逛。來自澳洲的旅客Illin及妻子Margret亦在尖沙咀一帶觀光，他們到了天星碼頭乘坐渡輪，也看了禮品店，二人稱，沒有為香港之旅編排行程，打算興之所至地看一看，雖然未有買到任何心頭好，仍對「快閃」香港遊感覺不錯。

有幾名不願上鏡的旅客就表示，對香港印象非常好，可惜郵輪公司停靠及出發時間雖是上午7時及下午6時，惟旅客下船及重新上船需時，他們只有大約4至5小時觀光，時間不太足夠，期望下次再來港旅遊。他們以往曾經來港，下船後又獲派來回啟德碼頭及觀光熱點的交通路線圖，昨日遊玩並沒遇上太大問題。但同一巴士上有不少旅客，能否找到回程巴士站也未可知。