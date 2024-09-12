獨家報道：郵輪碼頭吉舖迎賓 失禮死人

食買玩免問 搭車等到忟 2700客嗌搵笨 啟德郵輪碼頭昨日迎來6月起的第4艘郵輪停靠，總載客量近2,700人的「鑽石公主號」於上午7時已抵港，但旅客卻耗近兩小時才能落船，迎接他們的是十室九空的郵輪碼頭，有旅客直言與日本郵輪碼頭有兩層購物場所大不同，十分冷清，本想就近食、買、玩的旅客只能乘車轉戰市區，有旅客坦言，只有5至6小時，無法慢慢玩，更有旅客擔心回程受阻，在尖沙咀午餐後已回程，名副其實「快閃」遊香港。議員江玉歡表示，昨日的情況反映郵輪碼頭配套嚴重不足，尤其落船要花近兩小時，「死得喇」，世界十大郵輪碼頭都會提前一天做好安排，加快接待效率，她促請政府跨部門介入跟進，甚至要重新研究郵輪碼頭的規劃及安排，才有望搞活碼頭。

旅客花兩小時始步出碼頭 「鑽石公主號」昨日停靠香港，根據船期公布是短暫停靠10多小時，惟本報記者昨日直擊郵輪碼頭運作，發現旅客在郵輪停靠近兩小時才步出碼頭，由碼頭到尖沙咀等指定路線的接駁巴士班次充裕，有長長人龍，但秩序仍大致正常，不少旅客都乘車到尖沙咀一帶觀光。

也有旅客在碼頭區張望，但位於郵輪碼頭內碩果僅存的宴會中心就沒有開門營業，偌大的碼頭更十室九空，即使他們想在碼頭消費也找不到處所。昨日天氣太熱，不少旅客似乎不太適應，有不少旅客在郵輪離港前3至4個小時已經在接駁巴士站守候回程。

不滿抽查時間太長阻觀光 來自澳洲的華裔旅客李太與丈夫一同乘搭郵輪，原計劃下船後與在港親友會面，故於郵輪靠岸前一小時就已經預先吃過早餐，準備一抵港就立即下船，然而下船前的抽查花費了近個半小時，令全船人要約8時半方能離開。她表示，自己過去已經坐過數次郵輪，到訪不同國家，惟今次訪港抽查時間卻是最長。郵輪留港時間本身已經不多，再減少一個半小時，「想買啲嘢都唔夠時間」。就算旅客想去到港島觀光、去看天壇大佛亦難以實行。

李太指出，自己疫情前每隔兩至3年就會來港探望親友，認為現時香港「食又貴、住又貴」，不太吸引旅客。她又提到，今次郵輪之旅曾經到訪日本大阪，當地碼頭附近已經有商場。雖然商場不大，但該處林立的十多間商店販賣的日本手信、零食亦讓她滿載而歸。談及今次行程的戰利品，她就表示自己買了澳洲少見的燒味，打算與船上友人分享。

議員江玉歡早前曾到郵輪碼頭了解配套安排，對於昨日「鑽石公主號」訪港安排亦感不佳，她指出，本港缺乏以香港作母港的郵輪，郵輪若短期停留，旅客留港時間便較少。

議員促部門介入改善配套 談到今次旅客接待及配套，她認為落船要花近兩小時很不理想，詫異為何要拖那麼久？「若香港做唔到呢個吞吐量，就不要自稱航運中心」。她續稱，郵輪碼頭的規劃及安排都有必要因時制宜，因登船大堂太大，「冇可能會有幾千人一齊站在大堂。」她認為政府多個部門應該及時介入，否則郵輪碼頭勢變擺設。記者伍萬庭