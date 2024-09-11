政府工程也拖數 層層壓榨陷絕路

香港經濟低迷，連帶建造業也大受打擊。先有今年3月老牌大型建築公司馮祥記清盤；接着又有建築師樓因生意淡靜而要求僱員放無薪假；地盤工人「有汗出冇糧出」比比皆是。最近更有政府工程驚現拖糧，有外勞被層層盤剝及突然解僱。一方面是政府監管不到位，另一方面是不乏承辦商周轉不靈，可以嘆句，過去一片榮景的建造業已一去不復返。

聯合醫院擴建工程有分判商牽涉勞資糾紛，數十名外勞於地盤外抗議。建造業總工會指出，工程總承建商已向二判支付全部薪金，二判則透過管理公司聘請外勞及支薪，每名工人約有3萬元酬勞，惟工人最終只收到一萬多元，過程中懷疑被管理公司扣起額外中介服務費，變相被扣減工資。

更無良的是，外勞返回深圳後，疑再被管理公司要求收取6,000元費用，部分人更收到解僱訊息。發展局介入事件，指僱主承諾不會解僱該批外勞。惟事件是否如此輕易解決，委實令人疑問。為免惹起麻煩及被法律追究，僱主面對政府當然事事答應，萬事有商量，但過後恐怕故態復萌。何況誰是僱主，當局也是語焉不詳，是總承建商還是二判？抑或是管理公司？其實工程屬於醫衞局及醫管局相關工程，港府絕對責無旁貸，豈能敷衍了事。

早就有議員指出，港府輸入建造業外勞時監管不足，大判交給二判處理，二判又交給所謂的管理公司請人，管理公司則層層盤剝，真正落到外勞手中的工資寥寥無幾，甚至借機解僱，連賠償都慳番。促政府主動調查及打擊不良分子，保障外勞權益。無奈港府面對此情此景只知斬腳趾避沙蟲，發展局宣布將不會批出第5輪建造業外勞配額，有關政策淪為爛尾政策，外勞亂象不了了之。

無獨有偶，昨晨有女子手抱嬰兒到油麻地華仁書院高處企跳，原來華仁書院去年做天花漏水工程，該女子向建築判頭提供約53萬元工程物料，但判頭一直拖欠物料費不找數，女子追討無門，激動下抱女做傻事，幸最終被救回，有驚無險。

一節見則百節知，不斷有工程拖數情況出現，當中除了有無良分子刻意賴帳和剝削，建造業界不諱言樓市及經濟不景，冇工開情況愈趨普遍，目前正陷入吊鹽水窘局。即使有工開，部分承建商也因為銀行收緊借貸而周轉不靈，甚至資金鏈斷裂。正如建築師學會指出，雖然政府推出北部都會區等多項基建，但這些項目發展年期長，不同界別會在不同階段加入，未必全部都能即時受惠，建造業始終要由市場做主導才能百花齊放。奈何發展商看淡前景，鮮有工程推出，如今不景氣蔓延至政府工程，別說外勞被剝削，本地工人也是一殼眼淚。

正所謂，一榮俱榮，一損俱損。樓市一蹶不振，股市一池死水，市民有錢不消費，或索性北上消費以求更高性價比；加上高息和銀行收緊信貸打擊營商環境，俱令整個市道疲不能興，建造業也無法幸免。港官還盲目唱好香港經濟，堪稱不知民間疾苦，自欺欺人，莫此為甚。