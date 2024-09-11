撥亂反正：切尼支持賀錦麗的聯想

今天是9月11日，日前剛巧談及美國「911」事件及阿富汗、伊拉克兩場戰事，隨即又傳來其中一位關鍵人物的消息。共和黨籍的美國前副總統切尼日前宣布，會在兩個月後投票的總統大選中，倒戈支持民主黨候選人賀錦麗，而並非自家政黨的候選人特朗普。他更形容在美國248年的歷史上，沒有人比特朗普對國家構成更大的威脅。特朗普則貶斥切尼僅為掛名共和黨員，其取態對選舉結果沒有任何影響。

有別於被現任總統拜登投閒置散的賀錦麗，切尼被公認為美國史上最有實權的副總統。他在福特年代已進身白宮擔任幕僚長，在老布殊年代出任國防部長，見證了蘇聯解體、柏林圍牆倒下和有份策劃1991年的波斯灣戰爭，主張在冷戰結束後建立由美國霸權主導，勇於以武力來維護國家利益、以戰爭來維持世界和平的國際「新秩序（The New Order）」。

在小布殊年代、尤其是911恐襲發生後，身為副總統的切尼聯同另外兩位鷹派人物國防部長唐納德‧拉姆斯菲爾德及副部長沃爾福威茨組成「鐵三角」（反戰人士稱為「邪惡鐵三角」），協助不熟悉軍事與外交事務的小布殊主理美國的對外政策，先後以復仇、反恐及消除大殺傷力武器為名，維護美國霸權與石油及選舉利益為實，發動禍延至今的阿富汗及伊拉克戰爭，又加速北約向東擴張，將以巴和議掃入地氈底，種下當前俄烏及以巴戰事惡因。

平心而論，切尼這樣一號爭議性的人物，其表態支持對賀錦麗的選情僅屬好壞參半，但卻令人聯想到賀錦麗與特朗普的外交、軍事政策差異。切尼可能認為，相對於以短期經濟及選舉利益為重，主張盡快結束俄烏及以巴戰事的特朗普，賀錦麗更能維護他有份建立的美國軍事霸權。