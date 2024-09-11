自成一家：與日修好 南韓吃虧

一如外界所料，日本首相岸田文雄上星期訪問南韓兩天，並沒有為日本達成重大協議，兩國只是同意研究簡化雙方的入境手續，以及合力保護兩國海外國民等等。畢竟岸田卸任在即，此行旨在展示自己在外交領域的成就，沒有人會期望他在任期末段還有影響力。

南韓在歷史上曾多次遭日本侵略，韓國人對日本的態度並不太友善。日本人也看不慣韓國人的很多做法，兩國關係一直都不怎麽樣。尹錫悅和岸田文雄二人在任內能夠放下歷史包袱，積極面向未來，史無前例改善了韓日關係，從兩國角度來說的確具有正面的意義。不過國家畢竟是講究本國利益。南韓在韓日修好過程中的得益恐怕相對較少。

其中一點，是日本自甲午戰爭以來就對韓國實行殖民統治，二戰中強徵勞工和慰安婦更是罪行纍纍，給韓國人民帶來沉重災難。但日本甚少有真正反省。這個問題就像一根刺並不容易拔掉。近年日韓關係大幅緩和，很大程度只是要附和美國圍堵中國。若國際形勢有變，兩國關係隨時會出現波折。

更甚的是，南韓長期以來是美國的附庸，在重大問題上依賴美國。但和日本不同的是，南韓位於朝鮮半島，更加接近中國和北韓。南韓的最佳地緣選擇是走中間路線。中國一直希望通過經濟讓利讓日韓不要在中美對抗中站隊。這兩年日韓加強合作應對中國崛起，加上尹錫悅上台以來不斷倒向美國，無疑是北京外交一大挫敗。但長遠而言，這對南韓也沒有太大好處。

隨着俄朝同盟早前再度出場，兩國日漸緊密的軍事互動勢必影響南韓。一旦爆發朝鮮半島戰爭，南韓將會發現自己面臨中俄朝三方包圍的困境，屆時美國和日本能否幫到手尚是一大疑問。