冰鑑春秋：誰在藉黑悟空認知作戰

大陸電子遊戲《黑神話：悟空》掀起一波熱潮，卻意外引發民進黨政府憂心忡忡，先是發動一波網軍從各種面向詆毀遊戲，希望年輕人不要去玩，發覺無效之後又展開第二波攻勢，宣稱這是對台的「文化統戰」，全方位進行認知作戰。

綠媒藉由所謂「國安單位」之口，言之鑿鑿地指出，大陸新華網、《證券時報》、央視網等接連報道「黑悟空用世界品質講述中國故事」、「悟空點燃產業『黑神話效應』」等，隨後台灣部分媒體跟進報道，稱黑悟空引爆顯卡搶貨潮，台灣廠商跟着旺！然後部分名嘴或藍營政治人物跟着吹捧黑悟空，質疑台灣為何做不出來？達到宣揚大陸、貶低台灣的「一條龍式攻擊」。

好笑的是，為了硬湊這種荒誕邏輯，綠媒只好宣稱顯卡搶貨潮並未發生，台灣根本也買不到黑悟空這款遊戲。但事實是台灣顯卡製造廠商的股價真的因此上漲了一波，而雖說PS5的代理商還未正式引進，但台灣玩家也可以藉由跨區購買，或是Steam直接可玩，綠媒根本就是睜眼說瞎話！

當年劇集《雍正王朝》、《康熙王朝》在台灣引起熱潮時，就有獨派人士十分緊張，生怕年輕人看了後會對大陸心嚮往之；現在一款遊戲也可以讓民進黨的打手喪失理智，真不知道賴清德與他的爪牙的內心到底有多自卑？

如果台灣真的連玩都玩不到，年輕人自然接觸不到，那所謂「國安單位」到底在緊張甚麼？而若台灣真像民進黨宣揚的那樣美好，又怎可能因一款遊戲就讓年輕人迷失方向呢？所以，真正想藉由《黑神話：悟空》操作一波認知作戰的，正是民進黨自己！這種行為反映民進黨極度缺乏自信，否則台灣只要也做一款遊戲風靡大陸就好，何必害怕跟大陸公平競爭呢？