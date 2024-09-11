筆下風雲：不知彼不知己必殆

美媒大字標題報道：「裝備欠缺人數不足，烏克蘭軍隊正面臨士氣低落和臨陣脫逃的困境」。接受訪問的6名烏克蘭軍官表示，臨陣脫逃和不服從命令正在成為一個普遍問題。哀兵必敗，烏軍士氣低落，戲子總統澤連斯基以為突襲庫爾斯克輕易得手，便能向俄羅斯叫板，卻想不到反被俄羅斯消耗，隨時進一步失掉紅軍城。

不知彼不知己，每戰必殆。澤連斯基早前才意氣風發向美西方提出所謂的「勝利計劃」，事實證明這僅是一個失敗計劃。他本意是藉佔領庫爾斯克跟俄羅斯討價還價，要回部分烏東失地，並逼俄羅斯盡早走上談判桌。不料俄羅斯根本不賣帳，繼續集中火力猛攻烏東，目前已將靠近頓涅茨克地區戰略要地的紅軍城重重包圍，失陷是遲早問題。

事實上，烏軍士氣低落，絕對有數字為證。僅在2024年前4個月，烏克蘭檢方就對將近1.9萬名擅離職守的士兵提起刑事訴訟，這一數字包括前線和後方的士兵。這意味甚麼？意味上戰場是凶多吉少、有去無回的任務，寧願冒着被起訴的風險也要做逃兵。但澤連斯基能夠怪責這些小兵小卒嗎？就連其內閣也有三分之一的官員辭職跳船，反映戰況絕對不樂觀，烏克蘭沒有前途可言。

說到底，澤連斯基欠缺自知之明，以為打仗就是靠吹，恃着一張利嘴，將這場代理人之戰吹成為西方民主而戰，以為單靠美西方提供武器便可輕取俄羅斯。最不智是攻佔庫爾斯克，他渾然沒有想過佔領久了就會陷入進退維谷的死胡同，還以為這一招是圍魏救趙的妙招，以為可以轉移烏東俄軍軍力，如今卻反成甕中之鱉。隨着烏軍潰敗，高官跳船，美國又拒絕提供遠程導彈，「勝利計劃」早就淪為「投降計劃」。