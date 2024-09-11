龍吟虎嘯：台灣韌性云乎哉

美國要支持台灣民進黨當局「倚美謀獨」、抗拒中國統一，給美國當棋子，最近特別鼓吹台灣要有「韌性」才能扛得住各種風險和壓力。美國在台協會台北辦事處處長谷立言日前說，「美國核心要務是協助台灣提升全社會韌性、自我防衞能力、建構印太同盟網」。谷立言表示，台灣社會要有韌性方可挺過各式威脅，包括地緣政治風險。

谷立言想要的韌性，就是讓台灣社會和大陸死扛——大陸施加統一壓力嗎？死扛！大陸「文攻武嚇」嗎？死扛！大陸圍台困台嗎？死扛！大陸擠壓台灣「國際外交空間」嗎？死扛！大陸擴大台海執法管轄權嗎？死扛！大陸收回惠台措施嗎？死扛！大陸大包圍戰備警巡嗎？死扛！大陸有朝一日武統要打城鎮戰、巷戰嗎？死扛！總之，就是頑抗到底、死戰到底。這就是山姆大叔要求台灣充當棋子的「韌性」，山姆大叔為了自己的利益，挑動中國人互相廝殺，何其毒也！

不過，美國實在高估了台灣當局和台灣社會，台灣方面是沒有多少敢和大陸死拚，能和大陸死拚的韌性的，台灣當局無論是民進黨、國民黨都是一群私利當頭、貪生怕死、智商低下、狂妄無知的政客，這樣的人平日裏吹牛可以，扮嘢可以，欺詐可以，言大而誇可以，真要生死攸關了，受到嚴懲了，跑得最快的就是他們，瞬間成為變色龍的就是他們，哪裏有甚麼「韌性」？「尿性」已矣。

政客如此，一般人等、尋常百姓，能有敢和大陸對抗統一的韌性嗎？山姆大叔恐怕也會大大失望。儘管「台獨」分裂勢力多年來對台灣民眾拚命洗腦，製造仇恨，誣衊、抹黑大陸，煽惑大陸統一，就是要「吃掉台灣」，但是到了關鍵時刻，又有幾多人會昏了頭去為「台獨」分裂勢力賣命？能跑的會跑，不能跑的會迎接祖國統一的到來，迎接新台灣的到來。山姆大叔還正大力武裝台灣，讓台軍有韌性。然而，君不見台軍很草莓嗎？