求見法官襲保安 無業漢判醫院令

【本報訊】一名男子疑因要求跟高院上訴庭法官交談被拒，竟闖入職員專用範圍，期間更襲擊兩名保安。他經審訊後，被裁定侵入公職人員管轄或管理的物業單位、襲擊致造成身體傷害及普通襲襲共3罪罪成，昨在東區裁判法院判刑。暫委裁判官葉成林考慮到被告患妄想症，判處他接受3個月醫院令。

36歲男被告黃世禮，報稱無業。控罪指，他於2023年4月23日在金鐘高等法院大樓內的職員專用範圍，侵入由公職人員管轄或管理的物業單位，及在高等法院大樓4樓襲擊兩名保安。裁判官判刑時提及，精神科報告顯示被告患妄想症，事件因此而起，決定按報告建議，判被告接受3個月醫院令。

闖入法庭職員專用範圍 案情指，案發當日，被告到高等法院大樓4樓5庭，要求與上訴庭法官交談，但被書記拒絕。期間，被告突然闖入法庭職員專用範圍，並跑到上訴庭法官林雲浩的辦公室門外。兩名保安上前阻止，被告反抗，期間襲擊兩名保安。案件編號：ESCC 1331/2024