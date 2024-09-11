2黑漢便攜攝錄機隨身 搜車檢毒
【本報訊】本周日（8日）傍晚約6時半，警員在港島淺水灣道一帶進行反爆竊巡邏期間，發現一輛私家車旁邊有一名形迹可疑男子，於是上前截查，繼而在對方身上，檢獲一個便攜式攝錄機。與此同時，附近一屋苑的保安員通知現場警員，指有另一形迹可疑人士，疑似匿藏在附近山邊。執法部門隨即增援進行徹底搜索，其後截獲一名男子，並發現其身上攜有一個同款便攜式攝錄機，以及一顆俗稱「偉哥」的懷疑西地那非。
同涉4罪 循企圖爆竊調查
警犬奉召協助搜查上述私家車，在車廂檢獲約170克懷疑冰毒、91克懷疑尼古丁油、兩個冰壺及一批煙嘴，估計毒品總值約7萬元，遂以涉嫌「遊蕩」、「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」和「藏有工具可作吸食毒品用途」，拘捕該兩名分別39歲及72歲男子。被捕人士分別報稱裝修工人及無業，俱有三合會背景，已被帶走調查，稍後會被落案起訴上述罪名。執法部門正了解二人在上址出現的原因，包括循企圖爆竊的方向作進一步調查。
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