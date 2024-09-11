2黑漢便攜攝錄機隨身 搜車檢毒

【本報訊】本周日（8日）傍晚約6時半，警員在港島淺水灣道一帶進行反爆竊巡邏期間，發現一輛私家車旁邊有一名形迹可疑男子，於是上前截查，繼而在對方身上，檢獲一個便攜式攝錄機。與此同時，附近一屋苑的保安員通知現場警員，指有另一形迹可疑人士，疑似匿藏在附近山邊。執法部門隨即增援進行徹底搜索，其後截獲一名男子，並發現其身上攜有一個同款便攜式攝錄機，以及一顆俗稱「偉哥」的懷疑西地那非。