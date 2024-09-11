劫600部二手iPhone 追緝4刀匪賊蹤

值200萬放路邊 看貨男遭指嚇膽顫 前日晚上，一名中年貨車司機，駕駛貨車把一批二手智能手機送抵上水巡撫街，貨車抵埗後落貨，並由物主的友人代為看管。詎料，一輛深色車輛疾馳而至並跳出4名歹徒，有人更持刀指嚇物主友人，隨即掠去該批近600部、約值200萬元的二手iPhone，得逞後登乘車輛逃去。物主報稱沒有欠債及與人結怨，案件列作「搶劫」，正追緝歹徒歸案。

原待搬上唐樓貨倉 案發於前日晚上9時許，一名任職貨車司機的姓林（51歲）男子，受託駕駛貨車運載一批二手iPhone，送往上水巡撫街11A號唐樓對開。當貨車抵埗後，該批智能手機被放在路邊，並由一名從商的姓洪（48歲）男子委託的朋友代為看管，以便稍後搬上樓上一個貨倉存放，貨車司機落貨後便告離去。

據了解，期間一輛深色車輛疾馳而至，車上跳出4名身穿黑衣黑褲的男子，其中更有人持利刀，指嚇姓洪商人的友人不許妄動。物主友人突遭指嚇，慌亂下拔足逃跑。歹徒搶去該批共500至600部、約值200萬元的二手iPhone後，隨即登乘接應車輛逃去無蹤，物主友人驚魂甫定後折返現場，隨即致電報案求助。

物主稱無欠債結怨 警員接報趕至，在現場及附近一帶兜截，惜暫時未有任何發現，事件中無人受傷。警員同時圍封現場，並翻查現場及附近一帶的閉路電視錄影片段，以及停泊街上車輛的車Cam影片，以便了解案發經過。執法部門經初步調查後，把案件列作「搶劫」，物主報稱沒有欠債及與他人結怨，至於歹徒動機則有待進一步調查。