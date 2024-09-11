疑逃生不慎跌傷 老婦葬唐樓火場

樓上孫兒每日送飯 詎料成最後晚餐 前日晚上，上環一個唐樓單位內，有電視機疑因電線短路起火，消防趕至救援及疏散住客，惟起火單位內一名不良於行的獨居老婦未及逃生，最終命喪火場，另有3人吸入濃煙不適需要送院，起火單位內外則被燒至焦黑。記者昨日返回現場，發現大廈各層的防煙門大多沒有妥善關上，而且周圍堆積大量雜物；而大廈內雖放有滅火筒，惟有滅火筒顯示下次檢查日期為今年年初，據悉消防處會就有關情況採取適當行動跟進。

前日晚上10時許，歌賦街9號一唐樓單位起火冒煙，消防接獲多名居民報案，出動17輛消防車及6輛救護車趕至救援，並於當晚約11時20分把火勢撲熄，期間有16人自行疏散暫避。消防員在起火單位內，發現一名姓呂（86歲）老婦，她左手嚴重燒傷，經檢查後證實當場死亡。死者的姓張（66歲）媳婦及一對俱29歲的情侶疑吸入濃煙不適，3人清醒由救護車送院治理。消防經初步調查後，相信單位內一部電視機出現電線短路引起火警，由於女事主生前行動不便，不排除她逃生時不慎跌倒失救，其遺體稍後由仵工舁送殮房，死因則有待驗屍確定。

防煙門大開 雜物遍走廊梯間 據了解，起火單位位於大廈一樓，面積約500呎，女死者獨居上址，其62歲兒子一家人居於6樓另一單位，他們每日均會送餐到樓下予女死者。當日事發前，女死者的孫兒如常送餐，當時呂婦表示要先休息，稍後才用膳。當晚火警發生時，張婦乍聞煙味，遂落樓前往家姑單位擬帶她逃生，惟甫開門便赫見烈燄濃煙，女死者倒臥地上，張婦無法獨力入屋救人，只好折返住所報案及通知鄰居離開。

記者昨日返回現場了解，目睹起火單位一片焦黑，屋內有電線喉管及塑膠雜物被焚毀，大門外的走廊及天花板亦被熏黑。此外，記者發現大廈各層的防煙門被打開，走廊及梯間堆放紙箱、手推車等雜物，但有住戶認為沒有太大阻礙。

疑未檢查滅火筒 消防將跟進 另外，大廈內雖放有滅火筒，惟有滅火筒顯示下次檢查日期為今年年初，據悉消防處會就有關情況採取適當行動跟進。

據樓上單位一名女住戶指前日晚上就寢前乍聞窗外傳來煙味，查看後赫見樓下冒出濃煙，她原擬自行逃生，但尚未踏出家門便有濃煙湧入屋內，只好退入房暫避。幸好消防員及時趕至救援。另外，昨日上午約11時，消防員在大廈外拍攝宣傳片段，呼籲市民在家安裝獨立火警偵測器，以便能在火警初期收到警報，及早逃生。