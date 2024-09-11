大埔工業邨樹木倒塌壓貨車

【本報訊】昨日上午近9時，大埔工業邨大順街5號對開，一棵約20米高、直徑約1.5呎的大樹倒塌，壓在一輛停泊街頭的貨車，有途人行經見狀，慌忙報案求助。

消防接報趕至，隨即利用工具把塌樹鋸開，並把枝幹暫放行人路以便有關部門清理。被壓中的貨車相信沒有損毀，司機其後折返取車，事件中幸無人受傷。