紅花嶺郊野公園 近堆填區臭味殺風景

【本報訊】位於沙頭角的紅花嶺郊野公園，佔地530公頃。有區議員昨在北區區議會上指郊野公園毗鄰堆填區，臭味和視覺污染簡直大殺風景；亦有區議員指電話網絡信號覆蓋不足，擔心不利遊人的安全，又質疑通往郊野公園的入口太少。漁農自然護理署官員回覆指郊野公園成立前堆填區就已經存在，會同環保署保持密切溝通；電話接收方面已有所強化，在解決規劃和管制問題前，有些入口暫時不會啟用。

電話信號亦差 當局稱跟進 區議員陳月明指3月1日成立的紅花嶺郊野公園，署方宣傳太過低調，又指郊野公園旁邊僅幾百米就是堆填區，署方有何方法應對堆填區臭味和視覺污染。另一區議員高維基指該堆填區正進行第二期擴建工程，泥頭車頻繁出入不但沙塵滾滾，且開山劈石把山頭削去一部分，詢問當局有何環境保護措施。

對於規劃方面，區議員李冠洪憶述當年制訂紅花嶺郊野公園的規劃，是可在擔水坑或麻雀嶺等多個地點都可進入，不明白為何現時署方介紹的起步點只得山咀。他說，紅花嶺不是新手路線，遊人宜具一定的行山經驗，建議在郊野公園入口利用舊村校設立資訊中心，一旦有人迷路，也可為救援人員提供協調。另一區議員溫和輝指紅花嶺郊野公園雖具備歷史和生態亮點，但憂慮舊時的戰壕等軍事設施，以及雜草遮蓋的鐵枝等，會對遊人構成安全隱患。

與會的漁護署代表承認在紅花嶺郊野公園某個角度，堆填區會映入眼簾，然而堆填區的存在早過郊野公園，不能要求郊野公園一成立就要堆填區停止運作。因堆填區屬於環保署管轄範圍，因此會有一連串掩蓋噪音和臭味等措施，漁護署方面會同環保署密切溝通，冀能進行一些綠化工作，盼堆填區經過修復可恢復植被，改善景觀。

就電話覆蓋問題，署方指多次協同通訊辦探討並上山做信號調查，現時郊野公園內兩條行山徑逾60%以上地方，會有一間或以上的電訊公司收得良好信號，但也有一些尋幽探秘的位置會阻擋接收信號。郊野公園入口方面，初步規劃的確是有4個入口，現時只開放山咀和蓮麻坑兩個。