東呼即應：野外蟲咬恐危性命 專家教路避免捱叮

東呼即應尋法助自救 勿用手直接撥走 昆蟲於日常生活中經常會接觸到，但昆蟲可能會對人類構成危險，甚至致命？早前有報道指「蜂場東主遭黃蜂螫傷，留醫兩日不治」、「大嶼山漁護署職員遭野蜂螫傷手臂昏迷，由直升機送院不治」，以及「大帽山採植物樣本，有中暑迹象右手疑遭蟲咬，漁護署職員離奇猝死」，外界對於該些事主是否因蟲咬致死亦議論紛紛。《東呼即應》找來專業人士探討受昆蟲襲擊時應如何應對。

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強表示，在行山的時候，可能會受到黃蜂的襲擊，或接近草叢時有恙蟲，甚或其他咬人的昆蟲，如吸血蠓的襲擊也有。他指該些昆蟲以恙蟲和胡蜂是最危險，以恙蟲來說，牠鑽進人的皮膚裏，是很難清除到的。牠們很喜歡躲在草叢、矮草的地方，所以如無必要，千萬不要接近那些草叢，衣服就要穿淺色白色的長袖，遮住手腳的衣服，可以更加好保護到自己。

部分蟲毒液可致灼傷 陳偉強又指，如在戶外看到昆蟲時，不贊成用手去撥，甚至拍死牠。他舉例指，如臭屁蟲會產生酸性毒液，當拍打牠時，是會被酸性毒液灼到手。陳稱一般來說不理該些昆蟲即可，如果真的要去趕走牠，則可以用手巾等撥走牠，但千萬不要用手直接撥。

醫院管理局急症科統籌委員會主席蕭粵中指，在自救方面首先第一件事，就是需要離開現場。尤其如果不幸被一些蜂類攻擊的話，應該盡快離開，且在被攻擊時，盡量避免雙手到處撥，因為撥打該些蜂類，可能會刺激到牠們更加會進行攻擊。蕭認為最好先用外套掩蓋身體一些重要部分如頭部，接着盡快離開現場。

信用卡擠蜂針較安全 蕭粵中續稱，由於被蜜蜂針到後，該支針是會留在人體內，故建議用比較硬的卡片，例如信用卡等把針擠出來。但他不建議直接用手按着針拔出來，因由於針會黏着毒囊，尤其如果不小心用手拿針時，有機會將毒液注射到身體，產生的毒素會更加多。

蕭又建議，可以用一些冷敷，例如用冰敷患處，讓它減輕痛和紅腫的情況。他指如出現嚴重過敏，有兩種情況有機會致命，例如呼吸氣道的障礙，會感覺好像無法呼吸，或者是產生過敏性休克，這兩種情況均對生命可能構成危險。