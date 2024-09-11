8院校55自資學士課程獲資助

【本報訊】教育局昨日公布，在2025/26學年，指定專業/界別課程資助計劃將資助8所專上院校，共55個學士學位課程，提供4,916個學額。資助計劃涵蓋55個第一年學士學位課程的3,365個學額，以及44個銜接學位課程的1,551個學額。該些學位課程來自10個範疇，包括建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，當中包括8個在應用學位課程先導計劃下推出的應用學位課程，有關課程將獲額外資助。

逾4900學額 遍10範疇 2025/26學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2024/25學年的每年79,770元增至81,450元，非實驗室為本課程的資助金額，則由每年45,810元增至46,780元。應用學位課程在計算額外資助後，其總資助額由每年87,770元（實驗室為本課程）及50,810元（非實驗室為本課程）分別增至89,620元及51,880元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費，向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。