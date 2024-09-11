青年乏支援 當局稱着墨四業難題

【本報訊】外界有聲音批評政府的青年工作不足。民政及青年事務局局長麥美娟強調政府非常重視青年發展，幫助青年解決學業、就業、創業和置業等「四業」難題。對於近年本地青年積極到大灣區發展，她以政府創業計劃為例，指一些獲資助團隊3年間在大灣區迅速發展並已經落戶，形容成績令人鼓舞。

鼓勵北上發展 貢獻灣區 麥美娟在港粵澳台青年企業家峰會致詞時表示，港府去年與廣東省成立大灣區香港創新創業基地聯盟以來，有60個來自香港及大灣區機構成員為青年提供一站式交流平台，當中包括政府部門、青年創新創業基地、專業團體、創投基金等。

政府近年鼓勵港青到內地發展，她指粵港澳大灣區地理位置優越，在全國新發展格局中具有重要的戰略地位。她說港府多年來不斷推出粵港澳大灣區青年創業資助計劃等，協助年輕一代掌握新機遇、應對創業路上的各項挑戰、以及發展業務。她補充，政府亦推出體驗計劃，帶領港青到不同地區考察，深入認識內地省市的創業基地。她形容計劃自推出後反應踴躍，預計將可為本港培育更多青年企業家。

她希望兩岸四地的青年企業家能認識自己的優勢、共同貢獻大灣區建設，又希望四地青年透過峰會促進交流合作、推動大灣區和海峽兩岸的跨地域合作，以增進彼此的了解。