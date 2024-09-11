救經濟政府庸碌 不滿率達四成六

樓股續下滑 執笠潮爆發 經濟未復甦，多個行業出現裁員潮及倒閉潮，市民對政府不滿度上升。最新民意調查結果顯示，受訪市民對政府表現不滿率升至46%，滿意率淨值較7月份的調查結果勁跌12個百分點。有學者直指市民主要對經濟不景感到不滿，而政府早前指經濟不景屬經濟周期問題，近期改口指經濟處於轉型期，反映官員在拚經濟能力上較弱，又認為今屆政府任期過了接近一半，或要考慮更換班子解決問題。

滿意率負10百分點 節節下跌 香港民意研究所於9月初由真實訪問員以隨機電話抽樣方式，成功訪問了673名香港居民。事實上，市民對政府表現不滿率一直處於高水平，當中今年3月更有近半（49%）。最新數據顯示，受訪者對政府表現不滿率高達46%，較上次調查上升5個百分點，但滿意率只有36%，滿意率淨值為負10個百分點，較7月份數字下跌12個百分點。

調查結果又顯示，特首的支持率較上次調查下跌4個百分點至51%，反對率升至35%，而支持率淨值則下跌5個百分點。在評分方面，過去多次調查錄得不合格水平，當中今年3月及5月的調查結果顯示評分不合格，而最新評分為50.7分，值得留意的是，當中有多達14%受訪者給予0分，反映市民對其工作不滿。

實際上，疫後經濟未復甦，受到旅客消費模式改變及港人北上成風，本港零售業大受打擊，政府統計處早前公布的數據顯示，零售業業務收益指數按年挫11.9%，不少市民都感到生活困難。除零售及飲食業叫苦連天外，建造業亦指部分公司已出現裁員潮，業界面臨掙扎求存的「臨界點」。

學者嘆拚經濟能力 未如理想 針對民調的結果，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，當局當初指經濟不景屬經濟周期問題，近期改口指經濟處於轉型期，可見官員在拚經濟能力上表現未如理想。

他指當初或因樓市、股市下跌，令市民對政府的表現感到不滿，但經過一段時間後，商人無生意可做，加上不少零售店舖及食肆執笠，令市民不滿度上升。他又指政府早前亦試過以夜市救經濟，但最終未能吸引遊客，港人又大多選擇北上，令經濟雪上加霜。面對官員救經濟乏力，他指今屆政府過了將近一半任期，或要考慮更換班子解決問題。