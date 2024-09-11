賣豬仔求職騙案 商犯罪意圖押後訊

【本報訊】早前有港人墮入求職騙案被「賣豬仔」往東南亞國家，兩名涉案男子其後被捕，並被控欺詐罪。兩人擬認罪，獲安排於昨日在區院正式答辯。惟控辯雙方需就案情再商討，故需押後。其中一人另外涉及一宗洗黑錢案，則於昨日認罪。兩人的案件同押後至10月23日處理，兩人須續還押。

無業漢認洗黑錢 32歲被告馬智豪，報稱無業。在「賣豬仔」騙案中，他與25歲被告張敏懷同被控欺詐罪。兩人擬認罪，惟在正式答辯前，法庭關注同意案情部分中張敏懷的犯罪意圖。控辯雙方需押後再商議，遂押後該案。二人被控於2021年某日至2022年8月某日期間，與其他身份不詳人士一同串謀詐騙某些會被誘騙到外地工作的人士，即不誠實地向他們虛假表示有真正的就業及/或商業機會產生可觀的經濟報酬，從而誘使他們前往其他國家。

至於馬智豪牽涉的另一宗洗黑錢案，他被控於2020年11月25日至2021年6月4日期間，處理總額約698萬元的款項，當中全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益仍處理該些財產。案情指，2021年1月至2月，有3名事主分別見網上有人售賣迪士尼鎖匙扣及公仔，以及玩具模型等，他們分別應要求轉帳1,000多元至賣家銀行戶口，惟最終無法取貨，於是報案。警員發現涉案戶口屬於被告。調查亦揭發，案發期間，被告戶口有逾兩萬次存款，由10元至27,100元不等，共涉款約698萬元。被告當時任職技術員，月入為一萬元至2.5萬元。案件編號：DCCC 688/2023、DCCC 656/2024