警員涉無牌醉駕 官令10‧22答辯

【本報訊】休班男警涉嫌無牌駕駛私家車，事後未能通過酒精測試，其父亦因涉允許兒子駕車，兩父子雙雙被捕。調查期間，再揭發男警在案發前，已涉嫌多次無牌駕駛。兩人分別被控危駕、醉駕及無牌駕駛等共24項控罪，案件昨在沙田裁判法院再訊。辯方申請押後，以便審閱文件。裁判官應要求，把案件押後至10月22日再訊，表明除非有特殊情況，否則屆時被告須答辯。兩名被告續准保釋。

與父共被控24罪 兩名被告依次為26歲的警員姜淇傑，他現已停職；及其58歲父親姜知勇。他們原本被控共10罪，控罪涉及的日子是在2023年12月24日及25日。控方之後新增14項控罪，新增控罪涉及的案發日子為2023年11月10日、11月22日、12月11日及12月20日。兩名被告現時共被控24罪，姜淇傑涉及14罪，包括危險駕駛、酒後駕駛、6項駕駛時沒有駕駛執照及6項沒有第三者保險而使用汽車。

控罪指，首被告姜淇傑在2023年12月25日，在新界介乎長青公路及青朗公路支路，在道路上危險駕駛私家車，血液中的酒精比例是100毫升血液有65毫克至115毫克酒精，超過50毫升酒精的訂明限度。另在前述6個日子，他沒有駕駛執照及第三者風險保險單或保證單而駕駛汽車。根據控罪書，有關12月20日的控罪，牽涉的是另一輛汽車。

姜知勇則面對10項控罪，包括5項允許沒有駕駛執照的人駕駛汽車，和5項允許他人使用一輛沒有第三者風險投保的汽車。控罪指，他於2023年11月10日、11月22日、12月11日、12月24日及25日，允許首被告駕駛該車，而且沒有第三者風險保險單或保證單。案件編號：STCC 1488/2024