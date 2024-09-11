姦幼女罪無可恕 父自認禽獸不如

3罪全數招認 還押9‧23判刑 運輸工在3年前於一個月內，在沙田公屋住所3度在無使用安全套下，強姦年僅11歲的親生女兒。他在被捕後承認「搞咗佢」，並說「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女」。他於昨日在高等法院承認3項強姦罪，須還押至9月23日判刑。

39歲匿名被告以英文字母「L.K.H.」作代號，他報稱是運輸工。被告承認於2021年3月至4月30日期間，3度強姦女童Ｘ。案情指，被告跟女友Ｙ同居，兩人育有一子一女。女事主Ｘ於2010年出生，案發時11歲，其胞弟則較她年輕3年，4人同於沙田一公屋單位內居住。案情指，2020年11月至2021年5月期間，被告無工開，大部分時間留在家中，一家靠綜援維生，直至被告當運輸工。

3度無安全套下性侵 第一次事件發生於2021年3月中，被告進入Ｘ的房間，見Ｘ躺在碌架床的下格，被告上前撫摸Ｘ的胸部，脫去Ｘ的褲子及內褲，再將手指插入Ｘ的陰道。之後，被告在沒使用安全套的情況下，將陰莖插入Ｘ的陰道，最後抽出陰莖，在手上射精。事後被告向Ｘ道歉，並要求她不要將事件告訴母親。第二次事件發生於2021年4月上旬，被告在主人房床上摸Ｘ的胸部，在沒有使用安全套下，將陰莖插入Ｘ的陰道抽插，期間Ｘ說「唔好！」但被告沒有理會。

最後一次事件發生於2021年4月下旬，當時Ｘ的胞弟亦在場。被告在主人房的床上，無使用安全套並將陰莖插入Ｘ的陰道，Ｘ感到劇痛，要被告走開，又曾大叫被告的名字。被告明白Ｘ的意思是在說「唔好」，但他沒有理會。事後，Ｘ走到洗手間哭泣。2021年5月13日，Ｘ把事件告知母親。同年9月9日被告終被捕。被告在警誡下稱：「我好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢。」案件編號：HCCC 387/2023