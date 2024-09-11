醫健：健康在您手：13分鐘的啟示

這兩年筆者常接觸一班沒有運動習慣的中年朋友，他們對運動的知識和概念相對薄弱，不少中年朋友為擔起家庭責任，年輕時用盡時間發展事業及照顧家庭，沒經常留意自己的健康或生活模式。到年紀漸長、身體各種機能變弱，尤其肌肉流失嚴重，容易引起不同問題，如坐立姿勢變差而引起痛症或失平衡跌倒造成傷患等。

隨着更多人重視維持健康的生活模式，亦有研究發現，人們只要揀選合適的運動，在有限的時間內，也能發揮很大的效果。

每周一小時已有訓練效果 有運動科學期刊文獻曾以3批有恒常進行阻力訓練習慣的男士作研究，第一批參加者在做每個肌肉訓練動作時只進行一組，訓練過程僅13分鐘；另一批每個動作進行3組，每次訓練為40分鐘 ； 第3批則每個動作進行5組，約68分鐘完成每次訓練。經過8星期、每星期3次的測試後，研究發現3組參加者在肌肉力量的數據沒有明顯的分別。簡單來說，若要鍛煉肌肉力量，每星期進行3次的訓練，合共不多於一小時便能有訓練效果。

因此，時間不足再不是大家拒絕運動的藉口，雖然不能追回以往的時間，但也可把握當下，建立恒常運動的習慣，維持身體健康之餘，也可預防或延緩患上慢性疾病，減少家人負擔。各位中年朋友，特別是上班族若未能抽空到健身室練習，可量力而為，定時在家中進行簡單運動，如掌上壓、蹲腿、捲腹、屈伸臂，甚至進行原地踏步等。想了解更多自己的健康需要，可參閱「賽馬會We WATCH優活健康計劃」網頁以獲取更多資訊。

聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃經理 陳國雄

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