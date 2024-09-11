調查：觀塘區青少自殺率較高

葉兆輝

【本報訊】香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心昨日公布一項調查，指去年本港整體自殺率與往年相差不大，不過，分區數字發現，觀塘區的青少年自殺率較其他區高。議員顏汶羽表示，觀塘區舊樓和劏房戶較多，居住環境較差和貧窮現象較多，這樣容易令年輕人對未來感到失望，呼籲相關地區的學校和社區應加強心理健康教育，提高學童對精神健康的認識，還應支持青少年建立更穩固的社交網絡以減少自殺風險。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，中心根據死因庭數據估計，2023年香港的自殺率約為13.6，單看數據情況沒顯著惡化，但仍屬較高位置。當中60歲以上長者及15歲以下年輕人需特別關注。葉引述報告指，2023年60歲以上女性的自殺率下降了25.9%，但15歲以下特別是女性群體自殺率則顯著增長，而且數據從2022年的0.5上升至2023年的4.2。

「行動」有先兆 常見自責 葉又稱，個案分析顯示，去年15歲以下自殺的個案約80%都沒有精神問題等高危因素，以很多年輕人自殺前其實會自責且有交代為例，呼籲大家關注年輕人的異常行為。

此外，「生命熱線」執行總監吳志崑表示，「生命熱線」平均每月會接聽一萬個來電，目前生命熱線正與學校合作，提供入班培訓，篩選有需要跟進的學生，並為其提供表達藝術治療小組以幫助青少年處理情緒問題。中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恆指出，15歲以下女童自殺率攀升可能與這個群組剛踏入青春期有關，這個階段受女性賀爾蒙變化影響，遇到重歸校園生活的壓力時更容易造成情緒波動。