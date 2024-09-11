16萬兒童患濕疹 成長路身心受困

小學期間發病率達4成 痛癢難停 濕疹可嚴重影響兒童生活，甚至會窒礙身體成長及發展，家長亦倍添照顧壓力。有醫生指，香港現時約有16萬名14歲以下兒童患有濕疹，小學學童發病率更高達四成，並引述研究指，濕疹病童的學校缺席率比一般學生嚴重，患者有學習障礙風險更高出達77%。有病童家長分享時坦言因照顧兒子而全家受困擾。有關注組織建議當局增加資源以加強社區教育及照顧者支援，並調整相關藥物安全網，惠及更多病人。

根據全球18個國家及地區的研究數據，兒童濕疹的盛行率呈現逐漸增加趨勢，當中有四分之一兒童患者更達到中度至嚴重程度。香港過敏協會主席、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工引述相關研究，指本港現有大約16萬名14歲以下兒童患有濕疹，發病率持續呈上升趨勢，特別是小一及小二學童，發病率由2004年的30.7%，至2022年增至41.6%，更有16%在過去一年內出現痕疹發作。

憂心病情 逾半家長感哀愁 何學工指，濕疹可引發兒童一系列身心困擾，且有研究顯示，患濕疹學童平均於學校缺席17.7日，比一般學生多約39.4%。在課堂及溫習時精神難以集中的情況亦較嚴重，而17歲或以下濕疹患者的學習障礙風險，比一般兒童高出達77%；病童兩歲時的骨齡比無濕疹同齡兒童慢0.41年、6歲時神經發展障礙風險比同齡無濕疹兒童高10%，更有案例顯示7歲有濕疹女童比無濕疹的雙胞胎姐姐矮10厘米，反映濕疹可能對身體成長帶來負面影響。

除了病童受困擾，家長亦同受煎熬。研究顯示，病童家長每年高達55.4日因子女濕疹發作而失眠，比一般家長高約1.4倍；家長平均每周要花9.5小時處理子女濕疹問題，當中有67%家長指，處理或擔憂子女濕疹問題令工作表現下降；54%家長因此感到哀愁或憂鬱；82%家長表示即使病情暫時受制，仍擔心隨時復發。

陳太育有3名子女，其小兒子患有嚴重濕疹，出生後3個月便開始出現症狀，至6個月大時出現細菌感染，醫生建議緊急住院，雖然經過兩周治療後有好轉，但其濕疹問題一直困擾全家。她表示，兒子經常被痛癢折磨，需要不斷安撫和照料，導致兩人均睡不好，加上要兼顧上班及照顧其他子女，令她疲憊不堪，甚至曾情緒崩潰。

生物製劑安全網倡改限制 雖然陳太遵循醫囑，使用稀釋漂白水浸浴、生理鹽水敷面，以及使用類固醇和抗生素等藥物治療，但兒子病情仍然反覆，最終獲建議生物製劑治療，每月費用高逾3,000元，不過為了小兒子的健康和幸福，仍決定嘗試治療。

濕疹關注組註冊社工黃敏兒指出，家長照顧病童時經常感到強烈無助感及無力感，易出現焦慮及抑鬱徵狀，長遠會影響親子及家庭關係，而低收入家庭則更為嚴峻。她建議當局增加資源支援濕疹家庭，包括加強社區及醫護對濕疹的教育、加強家長心理情緒支援、調整生物製劑納入安全網的年齡限制至6個月，以及推出針對兒童照顧者的社會保障政策。