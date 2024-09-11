免費參觀故宮館 8000額惠中小學生

【本報訊】本港中小學生將獲得免費參觀故宮文化博物館的機會。香港故宮文化博物館昨日表示，將舉辦首次學生免費入場日，本港全日制中、小學生成功登記贊助門票，可於9月21日、9月22日、10月12日及10月13日的4個指定日子，免費參觀博物館全部專題展覽及特別展覽。

贊助門票 今午12時起登記 館方表示，4個指定日子的贊助門票將於今日中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline開放作登記，先到先得、額滿即止。每次登記最多兩張贊助門票。成功登記贊助門票者於學生免費入場日入場時，必須出示有效的香港全日制中、小學學生證明文件。此外，每張門票僅限入場一次。

館方表示，在9月及10月期間4個指定日子，共提供8,000張特別展覽贊助門票，鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶以及世界藝術精華。活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一。