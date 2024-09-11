中小企上月收益續疲弱 物流業重災

【本報訊】政府統計處昨日發表今年8月份中小型企業業務狀況按月統計調查結果。結果顯示，中小企業務收益的現時動向指數，從7月在收縮區域的41.8，下跌至上月的41.3。港府指上月中小企的整體營商氣氛略為減弱，惟個別行業的情況有所不同，中小企對未來一個月業務情況的整體預期則維持穩定，整體就業情況有所改善。

進出口新訂單動向指數跌 按行業分析，統計調查涵蓋的行業之業務收益，現時動向指數在上月較7月時下跌，特別是物流業，從40.3下跌至35.9。另外，調查顯示本月的業務收益展望動向指數為46.4。進出口貿易業新訂單的現時動向指數從7月的44.8下跌至8月的43.4，而9月的新訂單展望動向指數為46.4。

港府表示，上月中小企的整體營商氣氛略為減弱，惟個別行業的情況有所不同。中小企對未來一個月業務情況的整體預期則維持穩定，整體就業情況亦有所改善。營商氣氛將繼續受外圍各項不確定因素影響，但中央政府的各項惠港措施，以及本地經濟繼續增長應會提供支持，政府會密切監察相關情況。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月從約600間中小企的固定樣本搜集意見，編製動向指數。而中小企業務收益現時動向指數以50為盛衰界線，指數愈高反映業務普遍向好。自今年起，中小企業收益指數低於50的分界線，反映各行業的業務情況減弱。