港鐵中秋節通宵行駛

【本報訊】下周二（17日）是中秋節，港鐵於昨日公布中秋節當晚，列車將通宵行駛。而所有本地鐵路線，不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程，以及部分輕鐵路線亦會通宵行駛，總共增加約520班車。

下午至晚上加密班次 港鐵表示，中秋節當日會加強鐵路服務，當日下午3時起，8條本地鐵路線將提早行駛黃昏繁忙時間的班次。其中的港島綫、荃灣綫、觀塘綫（調景嶺至何文田站）及將軍澳綫（北角至將軍澳站）將加密至約兩分鐘一班車。於晚上8時後，港島綫、荃灣綫及觀塘綫亦會提供比平時晚上更頻密的列車班次，約3分鐘至4分鐘一班車，方便市民外出賞月。

本地鐵路線，不包括機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程，以及7條輕鐵路線，包括505、507、610、614P、615P、706及751，將通宵提供服務，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。港鐵稱會密切監察各路線的運作情況，並會因應實際需要適時調節列車服務。