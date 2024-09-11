黃大仙祠綵燈節 逾20非遺團體獲邀表演

【本報訊】中秋佳節將至，嗇色園聯同黃大仙民政事務處及非物質文化遺產辦事處將舉辦綵燈節，活動於下周日（15日）至10月6日在黃大仙祠舉辦，為期3周。活動除有大型傳統紮作花燈供市民觀賞打卡外，今年主題以中國非物質文化遺產為主，有逾20個非遺團體到場表演，既有本地特色舞龍、舞師，亦會有廣東魚燈舞、浙江婺劇等。另外，嗇色園董事會主席黎澤森透露，今年「赤松黃大仙寶誕」活動將首次「衝出」黃大仙區，9月21日會有近2,000多部無人機，在灣仔海濱上空呈上先師寶像，為全港首次以宗教為題的無人機表演。

9‧21港首次宗教主題無人機匯演 黎澤森續指，下周日起，黃大仙祠、黃大仙廣場等地方將展出各種大型紮作花燈，包括以近期熱爆全城的大熊貓為題的花燈。大會亦請來二十多個本地或內地非遺團體，於活動期間的公眾假期、周六及周日進行多場表演。除了會有港人熟悉的四川「變臉」、皮影戲等，亦有較少見的魚燈舞、婺劇等。同場亦會有傳統工藝非遺展覽，由相關技藝的傳承人進行講解及教學。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝指，是次活動除慶祝節日外，還希望吸引遊客、帶動經濟，並沒向政府申請資助。他又指，活動中引入無人機表演，在9月21日於維港上空升起先師寶像，是本港首次宗教主題無人機匯演，亦是最大型的一次表演，冀能藉以吸引更多人認識黃大仙信俗。