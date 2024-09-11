土瓜灣金港薈7月曾爆3宗食物中毒

【本報訊】今次涉事的兩個旅行團，在本周一曾到土瓜灣食肆「金港薈」晚膳，有資料顯示，該食肆在今年7月曾被揭發3宗內地團集體食物中毒個案。衞生署衞生防護中心當時公布，3宗個案共15人受影響，首宗個案涉及5男3女，他們於7月22日在該食肆午膳，約14小時後出現腹痛、惡心、嘔吐和腹瀉等病徵。第二宗個案涉及兩男3女，他們於7月21日於同一餐廳午膳，約9小時後出現類似病徵。第3宗個案涉及兩名分別為33及38歲女子，二人於7月22日在該食肆同一時段進食相同食物後，亦出現食物中毒的病徵。

旅監局表示，首宗個案受影響人士是從江蘇到港的24人旅行團，該旅行團於7月22日中午在「金港薈」用膳。而第二宗個案的受影響人士來自一個於7月21日從山東訪港的31人旅行團，該旅行團於7月21日中午及晚上於「金港薈」用膳。兩個旅行團同樣在７月22日下午按行程安排轉抵澳門，晚餐則於澳門進行，受影響人士於23日早上陸續向隨團領隊報稱不適，並由隨團領隊即時陪同他們在澳門求診。

旅監局又表示，7月21及22日分別有36及33個內地入境旅行團曾於「金港薈」用膳，兩日於該處用膳的旅客分別有1,138及968人。旅監局其後提醒相關旅行代理商，以及接待內地入境旅行團的餐廳經營者提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。