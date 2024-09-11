曾光顧團餐酒樓 11個內地客屙嘔

掀食物中毒恐慌 揭亦吃自攜醃製菜乾 兩個於本周一抵港的內地旅行團，當日先後被安排前往土瓜灣兩間提供團餐的食肆用餐，詎料至昨日凌晨，陸續有團友出現屙嘔徵狀。至昨日中午，旅行團在土瓜灣一鐘錶店購物，有11名團友出現上吐下瀉懷疑食物中毒，他們經送院治理後情況穩定，毋須入院。食環署人員事後到相關食肆視察，旅監局則指有團友曾進食自攜食物，相關食物將送往衞生防護中心檢驗。調查人員不排除有食物受交叉污染及沒有徹底翻熱等導致食物中毒，惟實際原因有待進一步調查。

懷疑集體食物中毒的兩個旅行團，據悉來自江西省共63多人，大部分為中老年人士，他們於本周一抵港後，獲安排入住青衣一間酒店。他們來港主要參加由世界華人音樂舞蹈模特藝術家聯會舉辦的文化藝術交流舞蹈表演比賽，並且順道參觀旅遊，其後轉往澳門觀光。昨日中午12時許，旅行團到土瓜灣九龍城道210號一鐘錶行參觀購物，期間多名團友突感不適屙嘔，有人蹲在街邊渠口不停嘔吐，另有人更身體虛弱無力，須躺臥長櫈休息。由於懷疑出現集體食物中毒，有人遂慌忙報案求助。

消防處接報後，出動逾10輛救護車到場，把8男3女共11人（55至68歲）送往伊利沙伯醫院治療。部分人送院時手持嘔吐袋，有人則坐輪椅進入急症室。據了解，團友曾在土瓜灣兩間食肆進食團餐，一間位於美景街的「金港薈」，另一間位於崇安街的「嘉樂軒」。有團友聲稱，本周一晚他們在「金港薈」用膳，食物包括海產。詎料在昨日凌晨3時起，陸續有團友身體不適，並且出現屙嘔等情況，一直持續至清晨6時。

食署人員到店取樣本化驗 至昨日中午，團友到鐘錶行參觀，部分團友又感腸胃不適和出現嘔吐，因此報案求助。據了解，不適團友除食團餐外，亦進食了自攜的醃製菜乾。昨日下午4時許，多名食環署人員抵達「金港薈」調查，取走相關食物樣本化驗，該食肆則拉閘暫停營業，並取消晚市所有訂餐預約。至下午5時許，有旅行團擬到「金港薈」用膳，發現拉閘後便告離去。

旅遊事務署十分關注事件，已指示旅監局了解事件，並配合食物安全中心展開的調查。旅遊業監管局派員了解情況後，得悉懷疑不適的團友均屬同一個旅行代理商，涉及兩個旅行團，分別有32人及31人。暫時有11人感到不適求醫。該兩個旅行團於本周一到港，同日分別於「嘉樂軒」午膳及「金港薈」晚膳，有關食肆表示沒有供應龍蝦菜式，有團友除了到旅行社安排餐廳用膳外，曾另外進食自行帶備的食物，相關食物將會送往衞生防護中心檢驗。

2旅團按計劃昨晚已離港 旅監局指，除了送院團友外，其餘52名團友未有感到不適，並會繼續行程，會於昨晚按原定計劃離開香港。在本周一到訪「金港薈」及嘉樂軒用膳的內地入境旅行團分別有26個及43個，涉及旅客分別有728及1,372人（當中包括涉事旅行代理商）。旅監局已通過負責該69個旅行團的所有相關旅行代理商確認，除上述個案的11人外，其餘所有同團及其他旅行團的團友均未有出現類似病徵。衞生署衞生防護中心表示，昨日正調查一宗懷疑食物中毒個案，個案涉及8男3女，他們在本周一於土瓜灣兩間食肆分別共同進食午餐及晚餐，其後陸續出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等病徵。全部受影響人士已求醫，均毋須入院。全部病人情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物。衞生防護中心及食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）人員已到受影響人士晚膳的餐廳進行視察，抽取食物樣本作化驗，並指示有關處所即時停止營業，進行清洗消毒處所工作，及改善有關食物烹調流程和衞生。調查人員不排除導致食物中毒的原因包括食物受交叉污染、食物過早預製及沒有徹底翻熱。食安中心人員會到受影響人士午膳的餐廳進行視察。