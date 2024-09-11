運重2噸石屎 吊臂突折斷擊傷5人

【本報訊】落馬洲發生工業意外。昨日下午3時許，執法部門接獲落馬洲落馬洲路河套區─科技園地盤工人報案，指有工人在上址進行工程期間，以吊臂車運送一塊重約兩噸的石屎期間，車輛的吊臂懷疑突折斷。

一人盆骨骨折 部分折斷的吊臂則由約20米高飛墮至地盤一幢興建中的建築物頂部，5名工人閃避不及被擊中，據悉其中有傷者雙腳被重物壓着，亦有人疑跌落坑洞。

救援人員接報趕至，發現事故中共有5名傷者，其中4人（18至51歲），分別手、腳擦傷、腰背受傷及背痛，他們清醒由救護車送往北區醫院治理。另一名姓朱（42歲）工人盆骨骨折，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列「工業意外─有人意外受傷」，事故詳細原因有待進一步調查。

工業傷亡權益會表示，涉事地盤為落馬洲港深創新及科技園地盤，該會在事發後派員趕赴相關醫院接觸傷者及其家屬，將向他們提供適切援助。據了解，其中兩名傷者情況較為嚴重。