笑看天下：英美兩國 本末倒置

美國中情局（CIA）局長伯恩斯與英國軍情六處（MI6）處長穆爾，上周六喺英國倫敦首次出席公開活動。伯恩斯指烏軍上月越境攻擊俄羅斯，可能扭轉持續逾兩年半嘅俄烏戰事。伯恩斯指烏軍越境攻俄羅斯是「扭轉戰事」，顯然是「自我感覺良好」，事實上，烏軍突襲俄羅斯攻入庫爾斯克州即停滯不前，反而俄軍過去強攻烏東，節節勝利。美媒曾報道，俄軍在烏東使用滑翔炸彈，其重磅炸彈威力，一次轟炸可將一幢高樓夷為平地，讓俄軍能更快速在頓涅茨克推進。

伯恩斯所言，顯然與實情不符。英美情報首長又認為，中國崛起是21世紀情報與地緣政治上的主要挑戰，中國在國際舞台擔當非常重要角色。穆爾強調，中國的議程在大多數情況下，與英美利益衝突，並常常存在價值觀衝突。伯恩斯更指普京是個惡霸，會繼續不時擺出劍拔弩張的姿勢，並警告俄羅斯、中國、伊朗和北韓之間不斷發展的防務關係令人不安，認為會威脅到烏克蘭，以及西方國家在中東的盟友。

伯恩斯的「不安」未免杞人憂天。講到惡，美國作為全球軍力最強的國家，一向以來想打誰就打誰。冷戰以來，美軍嘅身影出現在世界各地，以武力干涉多國內政，即使當年的中東強國伊拉克，也僅42天就被美軍打敗！講惡，美國認第二，誰敢認第一？

目前英美各有政經難題，英國即使換上工黨執政，社會積聚大量戾氣，尤其指向外來移民如穆斯林和黑人。工黨新政府上任不久，已示威不斷，法院要24小時不停開庭審案，還要成立隨時候命的防暴特警部隊。講真，英、美要搞好自己國家的政經民生令社會安穩重要，還是重整應對中國崛起重要？