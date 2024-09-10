冰鑑春秋：台灣司法已成鬧劇

柯文哲被以圖利罪嫌羈押禁見，但能讓柯文哲「一槍斃命」的關鍵金流，檢方卻始終拿不出來，只有特定媒體不斷對外放話，金額從170萬元（新台幣‧下同）、700萬元一路進展到1,500萬元，金額愈吵愈大，卻總沒有真憑實據，只流於謠言傳說。

就在外界質疑所謂媒體獨家消息，根本就是北檢主動洩漏之際，令人瞠目結舌的鬧劇再度上演。某親綠電視台率先說出將在晚間7點宣布重大獨家消息，接着便有民進黨民代跟進，宣稱這內幕將讓柯文哲「出不來」！但到了傍晚時分，另一家長期鎖定爆料的網絡平面雙棲媒體搶先爆料，聲稱檢方掌握柯文哲1,500萬元金流的關鍵鐵證，謂終於證實柯文哲收受沈慶京的賄賂。

但這家媒體發文後沒多久，就偷偷刪改文章內容，原來所謂1,500萬元金流，是從柯文哲USB隨身碟中找到的一段：「2022/11/1小沈1500沈慶京」所推演出來，媒體一口咬定1500就代表1,500萬元，至於根據是甚麼完全沒說，全靠自己腦補。

而被搶走獨家的綠營電視台記者為了扳回一城，也出面強調自己經營檢調線長達7年，有200%的把握這1,500萬元的貪污消息為真！但事實是，這位記者根本是跑黨政線，和檢調沒有一毛錢關係。而北檢對此仍用不予置評閃躲，對明顯洩漏案情顧左右而言他。俗話說捉賊捉贓，要辦柯文哲貪污圖利不是不行，但沒有真憑實據，靠穿鑿附會就想陷人於罪，特別還是在野大黨的主席，豈能不引發政治風暴？而北檢從一開始的先抓後查，到押人取供，以及特定媒體幾乎每日一爆配合帶風向，等於昭告天下，台灣司法早已淪為鬧劇！

只要沒有金流，柯文哲案必將被定義為政治追殺，台灣內部對立分裂，只有愈演愈烈了。