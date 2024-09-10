筆下風雲：一場辯論定生死

美國總統大選鹿死誰手，還看今日特朗普和賀錦麗的首場辯論。當日特朗普與拜登辯論佔盡上風，拜登敗局畢呈，死撐多日終於讓位予賀錦麗頂上，造就賀錦麗享受了一段頗長的蜜月期。在眾多親民主黨的媒體大肆吹捧和刻意營造下，在任副總統期間一直平平無奇的賀錦麗，忽然成為年輕有為、開明民主的代表，其支持度目前更輕微領先特朗普。

然而，媒體塑造的形象固然重要，但美國總統始終是世界上最大權力的人，美國人亦始終重視候選人的政綱，可惜在這方面，賀錦麗除了咧嘴而笑之外，一直語焉不詳。她至今最具體的政綱是將胰島素價格上限訂定在35美元、訂定處方藥自付額的年度上限在2,000美元、為有新生兒的家庭提供6,000美元的稅收抵免。

這些政策都能迎合基層，但卻細眉細眼，尤其非法移民等大是大非問題，賀錦麗一直抱持包容態度，以致過去曾有多個共和黨主政的州政府，將一車車的非法移民直送到賀錦麗在華盛頓的官邸。如今她成為總統候選人，如何對待非法移民問題便不能打馬虎眼。相對於賀錦麗的溫溫吞吞，特朗普明刀明槍反移民，顯然更能贏得選民歡心。至於俄烏戰爭和以巴戰爭，特朗普明言只要他勝出大選當日就要結束，賀錦麗則含糊其詞，態度曖昧。

不過，特朗普向來極具爭議性，愛他者極愛，恨他者極恨，而且對手換上賀錦麗後，他在年齡方面再無優勢可言。若要突破瓶頸，二人首場辯論，特朗普許勝不許敗。一旦辯論表現落入下風，二人支持度差距必定進一步擴大，特朗普隨時淪為當日的拜登。要爭取表現，賀錦麗肯定會就特朗普的謊言窮追猛打，而移民政策、俄烏戰爭等亦勢必被特朗普拿來大做文章。